Disponibile la closed beta di GOG Galaxy 2

(Di martedì 25 giugno 2019) CD Projekt ha annunciato lo scorso mese GOG2, ovvero una versione rinnovata dell'applicazione legata alla piattaforma digitale di GOG pensata per tutti i videogiocatori.GOG2 si presenta come un vero e proprio restauro funzionale e strutturale dell'app, che includerà in un solo posto anche giochi e profili dell'universo console. Questo significa che gli utenti Steam, PlayStation e Xbox saranno riuniti insieme nello store di CDPR e che sarà possibile connettersi con i propri amici attraverso la chat e i servizi della piattaforma digitale.Ora, come segnala Gamepur, ladi GOG2 èe, dunque, i giocatori saranno in grado di testare alcune funzionalità. Il post pubblicato su Twitter dall'account ufficiale di GOG conferma che sarà possibile "collegare più piattaforme, installare e avviare giochi per PC, organizzare la libreria e vedere l'attività ...