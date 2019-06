DALLA CINA Lao Xi | Salvini nella trappola di Giorgetti e Conte

Gli Stati Uniti ordinano di produrre i cellulari 5G fuori DALLA Cina : Donald Trump (foto: Xinhua/Yin Bogu) Gli Stati Uniti potrebbero iniziare a chiedere alle aziende che stanno sviluppando tecnologie legate all’uso o alla diffusione del 5G di progettare e realizzare i cellulari per gli Stati Uniti al di fuori della Cina. Lo riferisce il Wall Street Journal. Sebbene però al momento quest’obbligo non sia ancora ufficiale, i funzionari del governo stanno iniziando a chiedere alle aziende di telecomunicazione di ...

Allarme integratori DALLA Cina/ All'interno principi attivi di Cialis e Viagra : Allarme integratori dalla Cina: sull'etichetta leggiamo elementi da piante naturali ma in verità All'interno principi attivi del Cialis e del Viagra.

GB - la Premier League spinge il turismo DALLA Cina : Premier League turismo – Quanto conta il calcio nell’ambito del turismo? Una nuova ricerca di “VisitBritain” ha provato a rispondere a questa domanda, studiando l’influenza della Premier League nel guidare il turismo in entrata (direzione Gran Bretagna) tra gli appassionati di calcio oltreoceano. Dallo studio emerge che oltre tre quarti degli intervistati intende visitare il […] L'articolo GB, la Premier League spinge il turismo ...

DALLA CINA/ Lao Xi : gli Usa "benedicono" Salvini ma aspettano 4 risposte : Salvini torna dagli Usa nei panni del nuovo capo di fatto del governo. Ora però i problemi attendono soluzioni tecniche specifiche, non slogan

Calciomercato estero : Favre rinnova col Dortmund - Muller rifiuta maxi offerta DALLA Cina : Calciomercato estero – In primo piano Bundesliga e Premier League. Per un tecnico che rinnova ce n’è uno che rischia di andar via. Muller invece non ha alcuna intenzione di spostarsi dall’Europa. BORUSSIA, rinnova TECNICO Favre – Lucien Favre ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino alla fine della stagione 2020-2021. Lo ha comunicato il club tedesco. Il 61enne allenatore svizzero è arrivato la ...

DALLA CINA/ Pechino e Washington alle prese col partito iraniano della guerra : A breve l'Iran supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentito dall'accordo sul nucleare del 2015

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini e Di Maio - la ricetta Savona per restare al governo : L'Unione Europea accusa l'Italia di avere un elevato debito pubblico, ma il debito italiano e perfettamente solvibile. Lo scenario politico

Fifa - i Mondiali del Qatar macchiati DALLA corruzione e quelli 2030 da dare alla Cina. Fantasmi dal passato e trame di Infantino : Sono riapparsi i Fantasmi in casa Fifa. Poche ore dopo la rielezione a presidente di Gianni Infantino la scorsa settimana a Parigi, la polizia francese ha prelevato e portato in questura Ahmad Ahmad, capo della Caf (l’equivalente africana della Uefa) nonché vice-presidente della Fifa. Secondo un documento ottenuto dalla Reuters, Ahmad è sospettato di corruzione in merito a un contratto stipulato con il colosso transalpino Tactical Steel ...

Telegram ha registrato attacchi DALLA CINA durante le proteste di Hong Kong : (foto: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images) Poche ore fa l’app di messaggistica Telegram, che i residenti di Hong Kong avevano utilizzato per organizzare le proteste contro la nuova legge sull’estradizione sfuggendo alla sorveglianza di Pechino (i messaggi della popolare applicazione sono criptati e possono distruggersi), è stata presa di mira da alcuni cyber criminali e ha smesso di funzionare. Pavel Durov, l’imprenditore russo ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia eliminata agli ottavi DALLA CINA al maschile - sfuma la prima chance di qualificazione olimpica : Si chiude con grande amarezza il Campionato del Mondo 2019 di Tiro con l’arco per il terzetto Italiano di arco olimpico formato da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, uscito sconfitto agli ottavi di finale della gara a squadre da un’ottima Cina che strappa così anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La selezione azzurra si è dovuta arrendere alla qualità del giovane terzetto asiatico composto da ...

Google sposta la produzione di alcuni prodotti fuori DALLA CINA e certifica un dispositivo misterioso : Google decide di spostare la produzione di alcuni prodotti al di fuori della Cina, intanto certifica un misterioso dispositivo Bluetooth. L'articolo Google sposta la produzione di alcuni prodotti fuori dalla Cina e certifica un dispositivo misterioso proviene da TuttoAndroid.

Giuseppe Conte - DALLA Meloni una vocina terrificante : "Hanno Mario Monti in casa" : E se Mario Monti questo governo ce l'avesse già in casa, con gran scorno di Lega e M5s e soddisfazione del Quirinale? Augusto Minzolini, sul Giornale, lo suggerisce senza giri di parole, riportando l'osservazione di qualche "insider" dentro e fuori la maggioranza. Secondo Augusto Marchetti, leghista

Haval H2 - il suv compatto sbarca DALLA Cina. E in Italia ha grandi ambizioni : Haval debutta in Italia con il suo suv compatto H2: il marchio di Great Wall – produttore di suv più grande del Sol Levante – si dice ambizioso e pronto alle sfide Un altro suv di segmento C nella mischia. Questa volta sono i cinesi a battere il ferro finché caldo. L’ultimo prodotto ad entrare nel listino Italiano oggi è H2 di Haval, brand che nel 2018 è diventato leader nel Sol Levante nelle vendite del segmento: l’anno scorso ha superato il ...

DALLA CINA/ Dopo Mani pulite i magistrati affondano l'Italia un'altra volta : Gli scandali che investono la magistratura si uniscono alla deficienza strategica degli attuali partiti, mettendo il paese a rischio