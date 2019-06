Da TIMVision arriva Skam Italia su Rai2 | Carlo Freccero punta sui giovani | dettagli sulla

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Come convincere il pubblicole a sintonizzarsipropria rete? La risposta è semplice: proporre la messa in onda disu. È Blogo a lanciare in anteprima l'ultima indiscrezione sul palinsesto della prossima stagione televisiva secondo cui il direttorea portare la serie teen prodotta daProduction con Cross Productions in chiaro.Sempre secondo il sito web, la messa in onda disusarà a cadenza settimanale con due episodi proposti nella seconda serata, a partire da mercoledì (salvo cambiamenti dell'ultimo minuto) 2 ottobre 2019.A gioire di questa offerta non saranno solo i fan della serie rivelazione dell'anno, ma anche tutti gli utenti che lo scorso marzo sono insorti sui social al grido di #Freecon tanto di petizione online. In molti infatti si erano lamentati del fatto che un prodotto nato per ...

