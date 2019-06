Casting per uno spettacolo teatrale a Roma e per eventi musicali per navi da crociera Aida

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un interessanteda mettere poi in scena a. Sono inoltre in corso iper la ricerca di numerosi ballerini, ballerine e cantanti per spettacoli edda tenersi a bordo delleda. UnoPer uno, con debutto previsto tra il 10 e il 22 settembre 2019, sono aperte le selezioni per la ricerca di tre attori e di due attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un uomo di 25/30 anni, uno tra 40 e 50 anni e uno di età compresa tra 50 e 60 anni, nonché verso una donna di 35/40 anni e una tra 40 e 50 anni. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 27 giugno la propria candidatura a infogruppotnt@gmail.com, allegando il proprio curriculum artistico e alcune fotografie e ...

