Un regalo super lusso! Il fidanzato compie 50 anni | Tina Cipollari lo sorprende così

Spagna - vibratori in regalo alle campionesse di squash : “E’ il top del maschilismo - hanno superato ogni limite” : Le prime classificate del campionato di squash delle Asturie sono state premiate, insieme ai loro colleghi maschi, in una cerimonia che si è svolta a Las Vegas. Oltre ai trofei, le donne si sono viste consegnare anche creme depilatorie e “stimolatori personali”. Due kit di depilazione, un rasoio elettrico e un vibratore. Questi i premi ricevuti d alle quattro campionesse del torneo regionale di squash del Principato delle Asturie, nel nord della ...

L'attore ha sposato Sabrina Dhowre lo scorso weekend