Tiro a segno | European Games 2019 | la Russia di Lomova e Chernousov si aggiudica il Mixed

Tiro a segno - European Games 2019 : Petra Zublasing non riesce a qualificarsi per la finale di carabina 10m. E’ soltanto undicesima : Dal poligono di Minsk non arrivano buone notizie per il Tiro a segno italiano. Petra Zublasing infatti, trovando soltanto l’undicesimo punteggio di qualificazione, non è riuscita ad accedere alla finale femminile di carabina ad aria compressa da 10m. Totalizzando complessivamente 625,1 punti, l’altoatesina è rimasta fuori dal giro delle migliori otto per cinque decimi di punto: l’ultimo score utile è stato fatto registrare ...

Tiro a segno - European Games 2019 : l’Ucraina domina le qualificazioni del Mixed Team di pistola libera : Continuano le gare di Tiro a segno allo Shooting Centre di Minsk, dove sono in corso di svolgimento gli European Games 2019. Oggi la giornata offre gare tradizionali e format a metà fra il vecchio e il nuovo, come ad esempio la gara di pistola libera da 50m – non più nel programma internazionale dal 2016 – rivisitata però in chiave Mixed Team. Dei dieci binomi al via, otto si sono qualificati per la finale: andiamo a scoprire ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Chernousov si aggiudica l’oro - Omelchuk la carta olimpica. Monna chiude al 5° posto : Risuona ancora una volta l’inno russo allo Shooting Centre di Minsk, dove sono in corso le gare di Tiro a segno degli European Games 2019. Dopo essersi aggiudicato la gara di Mixed Team in coppia con Vitalina Batsarashkina – nella giornata di ieri – Artem Chernousov si è messo l’oro al collo anche nella finale maschile di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m. Il vicecampione del mondo in carica totalizzando ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Paolo Monna si qualifica per la finale di pistola 10m - con il quarto punteggio : Arrivano buone notizie per l’Italia del Tiro a segno da Minsk, dove sono in corso le gare valide per gli European Games 2019. Paolo Monna si è infatti qualificato alla finale del contest di pistola 10m totalizzando 582/600 punti. Ottima la regolarità del tiratore azzurro capace di sfoderare serie tre serie da 96 e tre serie da 98 per arrivare al primo obiettivo di giornata. A primeggiare davanti a tutti è stato invece il russo Artem ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Finale per il Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna avanza nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 JUDO – Successo anche per Fabio Basile nei 73 kg, il campione olimpico avanza al secondo turno avendo la meglio sull’austriaco Reiter 9.38 JUDO – Christian Parlati supera il primo turno negli 81 kg superando il croato Druzeda 9.35 Tiro A SEGNO – La Finale maschile andrà in scena alle 10.30, adesso la qualificazione femminile con Maria Varricchio e Margherita ...

Tiro a segno - European Games 2019 : doppietta russa nella carabina mista - settimi Petra Zublasing e Lorenzo Bacci : Non arrivano medaglie da Minsk, in Bielorussia, dove si è appena completata anche la seconda gara del Tiro a segno per quel che concerne gli European Games: nella carabina mista chiudono al settimo posto Petra Zublasing e Lorenzo Bacci, che così non sono riusciti ad accedere agli scontri diretti per le medaglie dopo aver superato la prima fase eliminatoria. doppietta russa con Yulia Karimova e Sergey Kamenskiy che battono nella finale per la ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il duo russo Batsarashkina-Chernousov si aggiudica l’oro nel Mixed Team di pistola : Risuona l’inno russo a Minsk, nella prima finale del programma del Tiro a segno agli European Games 2019. Il merito è del binomio russo formato da Vitalina Batsarashkina-Artem Chernousov, che si è aggiudicato la gara di Mixed Team di pistola dalla distanza dei 10m. I campioni del mondo in carica hanno quindi confermato la loro fama annichilendo in finale i rivali serbi Zorana Arunovic-Damir Mikec, battuti complessivamente 17-9; in un gold ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il Mixed Team bulgaro guida il gruppo dei qualificati nella pistola 10m. Italia lontanissima : Gli European Games 2019 del Tiro a segno sono iniziati. La prima gara andata in scena in quel di Minsk è stata la sessione di qualifica alla finale, che si terrà più tardi, di Mixed Team di pistola dalla distanza di 10m. A classificarsi al primo posto è stato il binomio bulgaro formato da Maria Grodzeva e Samuil Donkov, che totalizzando 581 punti (record della manifestazione) si è messa alle spalle altre sette coppie: la Russia di Batsarashkina ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...