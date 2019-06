Tennis | Marcos Baghdatis giocherà a Wimbledon il suo ultimo torneo Concessa una wild

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) La corsa dinelsi conclude a. Gli organizzatori del terzo Slam dell’anno hanno deciso di concedere unacard alta cipriota per quello che sarà il suoa livello professionistico, come da egli stesso annunciato sui propri social. Il nome diè associato a una carriera che, soprattutto nella sua fase iniziale, è stata di primissimo livello: nel 2006 l’allora ventenne di Limassol, tra la sorpresa generale, riuscì ad arrivare in finale agli Australian Open dopo aver eliminato al secondo turno Radek Stepanek (Repubblica Ceca), agli ottavi Andy Roddick (Stati Uniti), ai quarti Ivan Ljubicic (Croazia) e in semifinale David Nalbandian (Argentina). In finale tenne testa a Roger Federer (Svizzera) per due set, strappandogli il primo, prima di cedere per 5-7 7-5 6-0 6-2. Non pago, aandò vicino a ripetere ...

