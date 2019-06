Reggio Calabria | donna salvata dai Vigili del Fuoco mentre si getta nel vuoto

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, ala squadra deidelin collaborazione con i carabinieri e gli agenti delle Forze dell’ordine è riuscita ad evitare il peggio salvando unache aveva manifestato l’intenzione di lanciarsi nel. La, residente nel pieno centro cittadino, voleva suicidarsindosi dalla finestra della sua abitazione sita al secondo piano. La squadra deideldi, in collaborazione con i carabinieri, grazie ad un’eroica missione è riuscita nel pomeriggio di ieri, domenica 23 giugno, a salvare la vita di unache per motivi tutt'ora sconosciuti era in procinto dirsi dalla finestra del suo appartamento sito in un condominio della zona centrale della città, precisamente in via Glauco. Secondo quanto dichiarato dalle fonti locali, la squadra deidelprontamente è ...

pinapic : Oggi a Reggio Calabria per chiedere #lavoro e sviluppo per il #Sud, assente dai programmi del Governo. Parlano solo… - RaiNews : Corteo dei sindacati a Reggio Calabria per rilanciare l'occupazione nel Mezzogiorno. Dietro lo slogan… - Strill_it : Reggio Calabria – Unicef presenta la mostra fotografica “Mamma India” -