Nel cacao il segreto per combattere l’obesità

(Di lunedì 24 giugno 2019) Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università dell'Illinois ha dimostrato che tre composti fenolici presenti nei gusci dei semi di, l'acido protocatecuico, l'epicatechina e la procianidina B2, sono in grado di riparare i danni ai mitocondri scaturiti dall'accumulo di grasso e ripristinare la sensibilità all'insulina. L'estratto dei gusci potrebbe essere usato per migliorare le proprietà nutrizionali di cibi e bevande. I ricercatori hanno osservato che l'estratto con i tre composti fenolici ha avviato la trasformazione del grasso bianco in grasso beige, una tipologia che ha una maggiore capacità di bruciare i grassi.