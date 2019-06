Meteo | al via una settimana di fuoco | oggi stabile su tutta Italia

Meteo USA : danni da calamità naturali - via libera a piano di aiuti : Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un piano di aiuti da 19,1 miliardi di dollari per i danni causati da inondazioni, incendi e uragani che hanno devastato Porto Rico, California e Texas. Il provvedimento è passato alla Camera, a maggioranza democratica, con 354 voti a favore e 58 contrari, ed ora manca solo la firma del presidente Donald Trump. Il piano finanzierà lo sviluppo delle infrastrutture, l’assistenza della comunità ...

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono Meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

Giro d’Italia - è ufficiale : troppa neve - Meteo estremo e rischio valanghe - il Gavia non si farà [FOTO e VIDEO] : “Abbiamo deciso, alla luce delle risultanze meteo dei prossimi giorni che danno un peggioramento e visto cosa ci dicono i meteorologi della Lombardia, che non potremo fare il Gavia. C’e’ il rischio-slavine, riteniamo di prendere già stasera una decisione, in modo da preorganizzare la tappa in modo corretto“. Lo ha detto il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, in vista 16ª, in programma per martedi’ 28 ...

Giro d’Italia - Gavia ad altissimo rischio : muri di 12 metri di neve - allarme valanghe e incubo previsioni Meteo : Il passaggio del Giro d’Italia dal Passo Gavia nella durissima tappa Lovere-Ponte di Legno in programma per Martedì 28 Maggio è sempre più a rischio. La situazione è proibitiva: intorno alla strada del passo ci sono muri alti fino a 12 metri di neve, e nonostante i lavori procedano su entrambi i versanti (quello bresciano e quello valtellinese), ed è molto probabile in 4 giorni si possa arrivare a riaprire la strada perchè sono circa 20 ...

Meteo - disastrose inondazioni in Oklahoma : case spazzate via dalle fondamenta o allagate - evacuazioni e vittime [FOTO e VIDEO] : Situazione disastrosa negli USA. Violente tempeste si sono abbattute sugli Stati Uniti centrali in questa settimana, devastando parti del Missouri e dell’Oklahoma, colpite da decine di tornado e inondazioni. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado, che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti, case gravemente danneggiate, detriti sparsi ovunque. A prima vista sembrerebbe che ...

Giro d’Italia 2019 - annunciata neve sul Passo Gavia nel giorno del tappone! Frazione a rischio - le ultime previsioni Meteo : previsioni meteo terribili sul Passo Gavia per i prossimi giorni: è annunciata neve per sabato 25 maggio e per martedì 28 maggio, il giorno in cui il Giro d’Italia dovrebbe passare dalla sua Cima Coppi. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo della tappa regina di questa Corsa Rosa, lungo la salita che conduce ai 2618 metri s.l.m. (e anche in discesa) sono presenti muri di neve che raggiungono anche i 4 metri di altezza e gli ...

Giro d’Italia 2019 - neve sul Passo Gavia : strada sgomberata entro giovedì? Missione per far passare il tappone - le previsioni Meteo : Proseguono in maniera incessante i lavori per pulire la strada che conduce al Passo Gavia, sono presenti pareti di neve di ben 4 metri ma nessuno si scoraggia e si sta facendo tutto il possibile per permettere il transito del Giro d’Italia in occasione della tappa di martedì 28 maggio. Il comitato organizzatore e gli enti locali si stanno prodigando per fare in modo che il gruppo riesca a passare sulla Cima Coppi tra una settimana ...

Si - con Huawei P30 Pro potete fotografare la Via Lattea e le Meteoriti : Huawei P30 pro dimostra di essere uno smartphone eclettico adattandosi all'astrofotografia con risultati che possono essere considerati accettabili. L'articolo Si, con Huawei P30 Pro potete fotografare la Via Lattea e le meteoriti proviene da TuttoAndroid.

Meteo - maltempo senza fine : interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini : Neve sull'arco alpino ma anche l'Appennino sarà imbiancato a 1.300 metri. Venti forti e pioggia per gran parte della settimana

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per ilmaltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causato lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo: linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Meteo : al via il peggioramento - tanta instabilita' oggi sull'Italia : Siamo ancora alle primissime fasi del forte peggioramento di cui vi abbiamo ampiamente parlato in settimana, peggioramento che per diverse aree risulterà eccezionale in termini di portata fredda per...

Meteo : freddo - pioggia - neve cacciano via la primavera : ROMA. Non è finita. La primavera contiua a essere disturbata dalla coda invernale. Maglioni e ombrelli restino a portata di mano, almeno fino alla prossima settimana. freddo, pioggia, grandine e neve ...

Viaggi & Turismo - italiani Meteo dipendenti : uno su 3 cambierebbe destinazione in caso di pioggia : Oltre il 62% degli italiani guarda le previsioni almeno una volta giorno e nell’88% dei casi lo fa su internet o tramite app: è quanto emerge da un sondaggio realizzato a livello nazionale da Visit Elba e presentato durante il convegno dal titolo “Vacanze sicure tra previsioni meteo e cambiamenti climatici”. Se sul lungo periodo è ancora molto complesso per i meteorologi fare previsioni affidabili, è pur vero che nel breve periodo i progressi ...

Previsioni Meteo Maggio - “raid” invernale dalla Scandinavia da Domenica 5 : torna a ruggire l’inverno - neve in collina : Previsioni Meteo Maggio – Un colpo di coda invernale era da attenderselo in questa primavera caratterizzata da spiccati avvicendamenti di onde meridiane. Nemmeno a una settimana da un’onda calda anomala, con 30/31°C in pianura, in queste ultime ore siamo stati alle prese con una prima irruzione di aria relativamente fredda da Nord, la quale ha portato un calo deciso delle temperature, anche 12° in meno rispetto a 4 giorni fa, e piogge ...