LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | lunedì 24 giugno Italia aggrappata a Mungai

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.04: Doppia doccia fredda per i colori azzurri, dunque, conche resta l’unico atletano in corsa nella giornata odierna. Tra poco sarà in pedana per dare la caccia agli ottavi nella categoria -90 kg 10.01: Eliminazione anche per D’Arco, che aveva prima subito un waza ari e poi arriva l’ippon di Dragic che supera il turno 9.59: Bastano 26 secondi al bielorusso Mukete per mettere a segno l’ippon che elimina Loporchio 9.58: In pedana anche Loporchio nella categoria -100 kg 9.57: In pedana D’Arco contro Dragic nella categoria +100 kg 9.52: Nella categoria +100 kg vittorie al primo turno per Culum (Srb), Kolesnyk (Ukr), Tsiarpitsky (Blr) 9.48: Nella categoria -100 kg avanzano al momento il russo Zankishiev, il bielorusso Zvyrid, il francese Maret e il tredesco Frey. Fra poco tocca a ...

