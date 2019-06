LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Si punta al podio con trap

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.42 ARCO – Nespoli pareggia il conto: 28-25 e 2-2 9.40 ARCO – Karageorgiou vince il primo set 23-21. 2-0 per il greco 9.38 ARCO – Iniziata la sfida tra Nespoli e il greco Karageorgiou: in palio un posto nei quarti 9.33 ARCO – Galiazzo non completa la rimonta, perde 29-27 l’ultimo set ed esce sconfitto 6-4 dalla sfida degli ottavi contro il russo Bazarzhapov 9.30 ARCO – Ancora Galiazzo! 29-28 per l’Italiano che pareggia il conto: 4-4. Decisivo l’ultimo set 9.28 ARCO – La reazione dell’azzurro che si impone nel terzo set: 28-27. Siamo 4-2 per il russo 9.25 ARCO – Il russo Bazarzhapov vince i primi due set: 28-25 e 27-17 contro Galiazzo 9.22 JUDO – Stanno per prendere il via gli incontri del primo turno delle categorie -100 kg, +100 kg e -90 kg maschiuli con tre ...

