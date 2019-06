LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 24 giugno Si punta al podio col trap

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38 TIRO A SEGNO – Ancora un oro per la Russia nella Mixed Team pistola da 50 metri con Lomova/Chernousov, argento per l’Estonia con Rasmane/Strautmanis, bronzo per Salukvadzed/Machavariani 10.33 TIRO A VOLO – Stanco e Grazini chiudono con 46/50 la prima parte di gara e sono terzi al momento. Ripartono Rossi/Pellielo, primi dopo la prima serie 10.32 JUDO – Nella categoria -90 kg lo spagnolo Sherazadishvili e il serbo Kukolj vincono i rispettivi incontri e vanno agli ottavi di finale 10.30 TIRO A SEGNO – In finale nella carabina 10 metri Karimova (Rus), Christen (Sui), Duestad (Nor), Martynova (Blr), Coma (Rou), Mazurova (Cze), Beer (Ger), Kuharic (Slo) 10.28 TIRO A SEGNO – Brutte notizie per l’Italia. Petra Zublasing fallisce la qualificazione alla finale della carabina 10 metri. Fuori anche ...

