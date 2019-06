La storia della donna allergica ai suoi stessi capelli e del suo salvatore

Un posto al sole anticipazioni - trame settimanali : Beatrice insoddisfatta della sua storia : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana, daranno ampio spazio all'ossessione amorosa di Diego nei confronti di Beatrice. Nel frattempo sarà sempre maggiore la crisi tra Vittorio e Alex, mentre Marina avrà il suo bel daffare con un inaspettato "ospite" che si aggirerà per la sua villa, inoltre ci verranno fornito nuovi dettagli su Leonardo. Di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate di tutte le puntate di upas che andranno ...

Un uomo anziano in giacca e cravatta - alcune casse di nespole : la storia della foto diventata virale : alcune casse di nespole, una bilancia, un uomo anziano appoggiato al muro di una stretta viuzza. La foto scattata da Francesco Mangialavori è diventata virale perché, come lui stesso ha scritto nella didascalia di accompagnamento, c’è “la dignità di un uomo d’altri tempi”. La dignità del Sud Italia, hanno aggiunto in molti. Quella di un uomo che, solitario, aspetta qualcuno che si avvicini per comprare le nespole appena ...

CORPUS DOMINI/ Michelangelo e il "punto fermo" nel marasma della storia : Nell'ammasso vorticoso di corpi del "Giudizio universale", tutto converge verso la Carne di Colui che solo salva la storia

"Mi ha violentato in un camerino" : la storia della giornalista che accusa Trump : Le rivelazioni sono contenute in un libro di Jean Carroll. Lui nega tutto, persino di averla mai incontrata

MATURITÀ/ Filologi - "bigini" - benpensanti : cosa nascondono i nemici della storia? : Il tema di storia è sparito dall'esame di Stato. Ne restano dei succedanei, tanto, si dice, la storia è presente da ogni parte. Analisi di una sconfitta

“La sai l’ultima? – Digital Edition” : su Canale 5 rivive il varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione : Venerdì 21 giugno in prima serata, Canale 5 tiene a battesimo “La sai l’ultima? – Digital Edition”. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, ...

Coppa d’Africa 2019 al via : nell’Egitto che vuole mostrarsi moderno e sicuro - il torneo più europeo della storia : Per dare un senso all’importanza che questa Coppa d’Africa riveste per l’Egitto è sufficiente dare un’occhiata all’incontro dei giorni scorsi al Cairo tra il presidente al-Sisi e la nazionale guidata da Momo Salah. Strette di mano, sorrisi, maglie autografate ma anche e soprattutto esortazioni e consigli da parte del capo di Stato. Come quello di mostrare disciplina dentro e fuori dal campo o come quello di compiere il massimo sforzo per ...

All Together Now : il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale : All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale e la proposta di matrimonio in mondovisione da parte di Carlo Paradisone Il vincitore di All Together Now è Gregorio Rega. Il cantante, durante la sesta e ultima puntata andata in onda giovedì 20 giugno, si è aggiudicato la prima edizione del game […] L'articolo All Together Now: il vincitore è Gregorio Rega. La storia della finale proviene da Gossip e Tv.

Angela Nasti e Alessio Campoli : tutta la verità sulla fine della loro storia : Dopo la tanto discussa separazione ora parlano Angela Nasti e Alessio Campoli. La coppia, che dopo la scelta a Uomini e donne è durata quanto un battito di ciglia, spiega come siano andate le cose e lo fa dalle pagine del magazine del programma, come riporta Isaechia. La tronista afferma: “[…] Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va. ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli : le ragioni della storia finita : A sole 2 settimane dalla scelta di Angela Nasti verso Alessio Campoli è scoppiata la coppia unita a Uomini e Donne. Una rottura (condivisa), annunciata sui social e per questo seguita da un polverone di polemiche dei fan della coppia che, increduli, hanno attaccato la ragazza accusandola di essersi comportata come Sara Affi Fella. Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ma ...

Nilde Iotti - 40 anni fa entrò nella storia : la prima donna a diventare Presidente della Camera : Il suo nome è entrato nella storia: Nilde Iotti 40 anni fa è stata la prima donna a diventare Presidente della Camera dei Deputati. Accadde il 20 giugno del 1979, quando LeoNilde,...

Umanesimo industriale - in un volume la storia della rivista Pirelli : Il legame tra Gruppo Pirelli e cultura si rinnova con la pubblicazione di un nuovo volume. Con l'obiettivo di ripercorrere la storia della rivista

La storia del Sole potrebbe essere nascosta sotto la crosta della Luna : Quattro miliardi di anni fa, quando il Sole era appena nato, ha iniziato a sprigionare particelle altamente energetiche a seguito di una catena di violente esplosioni sulla sua superficie. Questo antico processo è la ragione per cui sulla Terra è nata la vita: le particelle provenienti dalla nostra stella hanno dato il via a una serie di reazioni chimiche, che nel corso di milioni di anni hanno permesso lo sviluppo delle prime forme ...

Chiara Ferragni sulla gaffe del costume della De Lellis : 'storia di 24 ore - la apprezzo' : Dopo qualche giorno di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di dire la sua sulla gaffe che avrebbe fatto e di cui tutto il web ha parlato recentemente. Ad Alberto Dandolo che l'ha bonariamente rimproverata per aver fatto pubblicità al brand di Giulia De Lellis con una foto apparsa sulla pagina di "The Blonde Salad" per pochi minuti, l'influencer ha fatto sapere che lei apprezza la collega e che la Stories si è automaticamente cancellata dopo 24 ...