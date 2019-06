James | “Non so dove giocherò Il mio unico pensiero è la Copa America”

ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo la vittoria della Colombia sul Paraguay per 1-0, di ieri sera,Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli: “Il mio italiano? È pessimo. Non sola stagione 2019-20. In questo momento il mioè laAmerica. Preferisco rimanere tranquillo. Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane? Mai” L'articolo: “Non so. Il mioè laAmerica” ilNapolista.

