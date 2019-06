Demenza senile | farmaci di uso comune | come quelli per la depressione | possono causarne

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Alcunidi usoantidepressivi e medicine per problemi di incontinenza, presi in età adulta potrebbero aumentare del 50% il rischio di ammalarsi dinegli anni a venire. A confermarlo è un maxi-studio condotto da esperti della University of Nottingham, pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine. Gli ‘anticolinergici’ sono una vasta classe farmacologica utile per tante indicazioni terapeutiche,o Parkinson alla vescica iperattiva, che agisce bloccando un ‘neurotrasmettitore‘ importante per memoria e apprendimento, l‘acetilcolina. Hanno effetti negativi a breve termine su memoria e stato mentale, dando anche luogo a transitori stati di confusione; meno chiari erano gli effetti a lungo termine, anche se l’anno scorso un primo studio aveva gettato ombre sul loro utilizzo per un tempo prolungato. Il nuovo ...

