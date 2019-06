5G | la Sardegna frena sulla sperimentazione | dopo il no del Belgio preoccupano gli

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Qualcuno è indeciso, qualcun altro è già per il no definitivo. Ladel 5G in, sta riscuotendo pareri negativi. Si tratta della nuova frontiera nel campo delle telecomunicazioni, che sta facendo preoccupare per le sue conseguenzesalute. Pompu, Segariu e Noragugume hanno già fatto fronte comune: i sindaci dei tre piccoli centri scelti come laboratorio nell’Isola hanno detto no all’accensione delle antenne sino a quando non saranno ben chiari tutti gli effetti della linea ultra veloce, quanto meno a scopo preventivo. Anche Cagliari si è detta interessata dal test. “Analizzeremo bene la situazione, ma ci sono al momento delle situazioni più urgenti da risolvere, dalla raccolta differenziata alla mobilità – spiega all’ANSA il neo sindaco Paolo Truzzu (Fdi) – E c’è da pensare subito ai problemi delle periferie. ...

italiadeidolori : RT @JustMe2_3: Per il momento i sindaci hanno ancora il potere di decidere se dare il via libera o no all’accensione delle antenne #5G: att… - OvveroMe : RT @JustMe2_3: Per il momento i sindaci hanno ancora il potere di decidere se dare il via libera o no all’accensione delle antenne #5G: att… - JustMe2_3 : Per il momento i sindaci hanno ancora il potere di decidere se dare il via libera o no all’accensione delle antenne… -