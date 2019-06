Mattarella al Cio pieno sostegno a Milano-Cortina

Csm - Berlusconi a Mattarella : “Lo sciolga”. E sul governo : “Situazione oscena” : “Chiederemo un’udienza la Capo dello Stato per esporre le nostre preoccupazioni e chiedere lo scioglimento del Csm“. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti a Palazzo Grazioli, ribadendo anche la richiesta di una “commissione di inchiesta parlamentare” sulla vicenda. Berlusconi ha parlato di una “immagine fortemente negativa del Csm, che sta facendo emergere la politicizzazione e il correntismo ...

Caso Palamara - Lotti intercettato si difende : «Fango su di me - incontri leciti» Berlusconi : «Mattarella sciolga il Csm» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici