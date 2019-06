LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 23 giugno Italia in semifinale nel Mixed

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.28 ARCO – Olanda avanti 3-1 con la Bielorussia. Chi vince va incon l’nelTeam dell’arco olimpico 8.27 TIRO A SEGNO – Risale la china Monna che al momento è virtualmente al settimo posto ma manca ancora molto alla fine della qualificazione 8.24 TIRO A SEGNO – Iniziate le qualificazioni della carabina aria compressa 10 metri maschile. Non bene in avvio Giordano e Monna ma c’è tempo per rimontare 8.19 ARCO – L’E’ IN! Gli azzurri vincono 19-17 lo shoot off e completano la rimonta con la Russia e affronteranno la vincente di Olanda-Bielorussia 8.15 ARCO – Arriva il pareggio dell’! 4-4. Shoot off 8.11 ARCO Spalle al muro per l’che ha perso anche il terzo set dei quarti di finale dell’arco olimpico misto: ...

