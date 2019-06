La Juventus 2019-20 prende sempre più forma | Rabiot potrebbe essere il prossimo arrivo

Mercato Juventus 2019-2020 : tabella acquisti e cessioni : Mercato Juventus 2019-2020: la tabella delle operazioni in entrata ed in uscita della sessione estiva 2019/2020. Mercato bianconero ancora in fase apparente di stallo ma destinato a sbloccarsi rapidamente dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri, accasatosi a Torino dopo la breve esperienza in Inghilterra al Chelsea. Il principale acquisto, il fantasioso centrocampista gallese Aaron […] More

BORSA ITALIANA OGGI/ Telecom Italia a +1% - Juventus a -0 - 7% - 17 giugno 2019 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Sul listino principale bene Telecom Italia. Male invece Juventus

Serie A 2019-2020 : allenatori quasi tutti decisi - manca ancora la Juventus : La Serie A 2019-2020 è ormai entrata già nel vivo tramite il calciomercato. Tanti trasferimenti in vista e movimenti anche per quanto riguarda gli allenatori: molte squadre hanno deciso di confermare il loro tecnico in vista del prossimo campionato, altre hanno cambiato, altre ancora devono annunciare la loro guida. Tra queste c'è la Juventus, ma non è il solo club senza allenatore. Facciamo il punto della situazione. Sarri resta in pole per la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 09% - Juventus a -4 - 65% - 14 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude quasi invariata. Sul listino principale bene Prysmian e Leonardo. Male invece Juventus

Borsa Italiana oggi/ Juventus a -5 - 1% - Leonardo a +1 - 4% - 14 giugno 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in ribasso ribasso. Sul listino principale bene Azimut e Leonardo. Male invece Juventus

Maglia Juventus trasferta 2019/2020 : altra rivoluzione - protesta dei tifosi -FOTO- : Maglia Juventus trasferta 2019/2020- Dopo la nuova Maglia della stagione 2019/2020, già inaugurata nelle ultime giornata di campionato, la Juventus è pronta a presentare ufficialmente anche i kit da trasferta. Prime indiscrezioni, ma nessuna conferma ufficiale. La nuova Maglia da trasferta dovrebbe essere bianca con sponsor e dettagli rossi. Pantaloncini rossi e calzettoni bianchi. Una […] More

Juventus 2019/2020 : Sarri si affiderà al 4-3-3 - ecco la nuova formazione! : Juventus 2019/2020- La Juve ha scelto Sarri. Questo ciò che trapela con insistenza dalle ultime indiscrezioni di radiomercato. L’ex tecnico del Napoli si sarebbe liberato dal Chelsea e avrebbe ricevuto il via libera per il suo passaggio sulla panchina della Juventus. Paratici, come evidenziato nelle ultime ore, avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del tecnico: triennale […] More

Borsa Italiana oggi/ Exor a +2 - 7% - Juventus a +5% - 7 giugno 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale pochi titoli in rosso. Bene Juventus, Exor e Saipem

BORSA ITALIANA OGGI/ Juventus a +3 - 2% - Saipem a +2 - 8% - 7 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale pochi titoli in rosso. Bene Juventus e Saipem

BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +3 - 2% - Juventus a -2 - 5% - 6 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Ferragamo e Leonardo. Male invece Juventus

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 36% - Juventus a +5 - 18% - 5 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale bene Juventus. Male invece Banco Bpm e Unicredit

Juventus - nella probabile formazione 2019/2020 potrebbero esserci Pogba e Chiesa : Nonostante non sia ancora noto il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici avrebbe già in mente la lista dei nomi che possono essere utili per rinforzare la rosa della società bianconera, la quale è sempre attiva sul fronte mercato, pensando a diversi giocatori che possano far crescere anche a livello europeo la squadra. Pogba clamoroso ritorno? Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ...

Champions League calcio 2019-2020 : tutte le fasce per il sorteggio. Juventus testa di serie - la situazione delle italiane : Alla Champions League 2019-2019 di calcio parteciperanno 32 squadre: 26 formazioni sono già certe della partecipazione alla fase a gironi, altre 6 usciranno fuori dalla lunga fase preliminare che andrà in scena quest’estate. Il Liverpool ha alzato al cielo il trofeo e dunque sarà testa di serie insieme al Chelsea che ha conquistato l’Europa League e ai Campioni Nazionali dei sei principali campionati: tra loro ci sarà anche la ...

Champions League 2019/20 - fase a gironi : Juventus testa di serie - Inter in terza fascia : La stagione 2018/19 di Champions League si è conclusa con la vittoria del Liverpool in finale. I Reds hanno battuto per 0-2 il Tottenham a Madrid grazie alle reti di Mohamed Salah e Divock Origi. Archiviati i festeggiamenti, si comincerà presto con la lunga fase di preliminari. Tra giugno e agosto, infatti, si attenderanno le prime sfide, che porteranno alla composizione della fase a gironi della stagione 2019/20. L’Italia potrà contare su 4 ...