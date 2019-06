Dolunay | spoiler 24-28 giugno | Aslan non invita la cuoca al party di compleanno del nipote

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Proseguono gli appuntamenti con la soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, che fin da subito è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 24 al 28evidenziano che ci saranno ancora tanti problemi per Ferit. Continuerà, infatti, l'iter giudiziario per l'affidamento di Bulut, durante il quale sarà piuttosto palese la simpatia nutrita dal giudice verso Hakan e Demet. L'imprenditore però non avrà alcuna intenzione di arrendersi, e si rivolgerà ai suoi avvocati affinché portino alla luce una volta per tutte la verità sui reali interessi degli zii di Bulut. La coppia, infatti, vuole ottenere l'affidamento del bimbo per iniziare la scalata all'interno della società di famiglia. Nazli si renderà conto che Asuman è coinvolta nel piano organizzato da Hakan e, dopo essersi accorta del comportamento scorretto della ...

