Dani Alves annuncia l’addio al Psg | “è la fine di un ciclo”

Diretta/ Perù Brasile - risultato 0-4 - streaming video DAZN : poker Dani Alves : Diretta Perù Brasile: streaming video DAZN, quote e risultato live del match della terza giornata della fase a gironi di Copa America.

Neymar - momento nero : niente fascia in Coppa America - andrà a Dani Alves : momento nero per l’asso brasiliano del Paris Saint Germain Neymar. L’ex Barcellona, infatti, non sarà il capitano della selezione verdeoro alla prossima Coppa America in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Nella prossima amichevole contro il Qatar del 5 giugno, ad indossare la fascia sarà l’ex Juve Dani Alves, che la terrà appunto al braccio per tutta la competizione. Decisione, questa, assunta dal Ct Tite ...

Dani Alves : 'Alla Juventus mi sono sentito tradito' : Nell'estate del 2016 la Juventus aveva ingaggiato Dani Alves. Il brasiliano però, dopo un solo anno ha lasciato Torino e spesso dopo il suo addio non ha lesinato graffiate ai bianconeri. L'ultima stilettata di Dani Alves è arrivata qualche giorno fa. Il giocatore del Psg ha parlato a "ESPN" e ha rivelato di essersi sentito tradito dal club bianconero. Dani Alves parla della sua esperienza alla Juve Dani Alves, nei giorni scorsi, ha parlato a ...

Juventus - Dani Alves attacca i bianconeri : “Mi hanno tradito” : Juventus Dani Alves- Un rapporto conflittuale e poco amichevole. Dani Alves, intervistato ai microfoni di “ESPN“, ha colto l’occasione per confermare il suo poco feeling con i bianconeri. Un attacco totale alla compagine bianconera: “Ho passato un anno poco piacevole a Torino. Mi sono sentito tradito perché non ho ricevuto quello che mi era stato […] L'articolo Juventus, Dani Alves attacca i bianconeri: “Mi ...

Juventus - clamoroso attacco Dani Alves : “Mi hanno tradito. Ecco cosa penso” : Dani Alves Juventus- Frecciatina totale da parte di Dani Alves nei confronti della Juventus. L’ex terzino bianconero, attualmente in forza al PSG, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo trascorso a Torino ai microfoni di ESPN. Stoccata totale che evidenzia il poco feeling con il suo trascorso in bianconero, nonostante […] More

Juventus - Dani Alves attacca i bianconeri : “Mi hanno tradito” : Juventus Dani Alves- Un rapporto conflittuale e poco amichevole. Dani Alves, intervistato ai microfoni di “ESPN“, ha colto l’occasione per confermare il suo poco feeling con i bianconeri. Un attacco totale alla compagine bianconera: “Ho passato un anno poco piacevole a Torino. Mi sono sentito tradito perché non ho ricevuto quello che mi era stato […] L'articolo Juventus, Dani Alves attacca i bianconeri: “Mi ...

Juventus - le clamorose confessioni di Dani Alves : “me ne sono andato perchè mi sono sentito tradito” : L’esterno brasiliano è tornato a parlare della sua avventura alla Juventus, ammettendo di essersi sentito tradito L’esperienza con la maglia della Juventus non la ricorda con il sorriso Dani Alves, sentitosi tradito dal club bianconero dopo le promesse ricevute nel corso di quella stagione. LaPresse/Daniele Badolato Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’esterno brasiliano del PSG non le ha mandate a dire: “ho passato ...

Tanti auguri a...Dani Alves - il calciatore più vincente di sempre : Questo gesto è diventato immediatamente un simbolo della lotta contro il razzismo e viene imitato sui social network da molti altri calciatori e da personalità non legate al mondo sportivo. Daniel ...

Tanti auguri a…Dani Alves - il calciatore più vincente di sempre : Daniel Alves nasce a Juazeiro il 6 maggio del 1983 e compie quindi oggi 36 anni. La sua famiglia era molto povera, tant’è che Dani Alves inizia da piccolissimo a lavorare la terra, ma la sua grande passione è sempre stata il calcio. Inizia a giocare come attaccante nella squadra fondata dal padre, il Palmeiras de Salitre. Col passare degli anni arretra la sua posizione fino a diventare terzino. A 15 anni è passato al Juniors, il ...

Buon compleanno Enrico de Angelis - Stendardo - Mertens - Dani Alves… : Buon compleanno Enrico de Angelis, Stendardo, Mertens, Dani Alves… …Lorenzo Santonocito, Cristina Lunghi, Kovacic, Tony Blair, George Clooney, Alessandra Ferri, Andrea Scanzi, Sergio Berlinguer, Rainer Masera, Monica Macchioni, Annagrazia Calabria… Oggi 6 maggio compiono gli anni: Enrico de Angelis, ex calciatore, allenatore, informatico; Lorenzo Santonocito, politico; Cristina Lunghi, manager; Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, conduttore ...