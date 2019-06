wired

(Di sabato 22 giugno 2019) Il video (fake) dell’attacco alBoston Dynamics (video: Corridor Digital) Si chiamava HitchBot ed era un graziosocon comici arti tubolari. Doveva fare il giro degli Usa in autostop, da cui il suo nome, affidandosi alla cortesia di umani sconosciuti. L’esperimento era andato alla grande in Canada, Germania e Paesi Bassi. Il suo tour statunitense durò apdue settimane: nell’agosto del 2015 fu trovato decapitato e mezzo distrutto attorno Philadelphia. Il vandalismo assume note particolarmente amare e profonde quando si sfoga su oggetti pensati per sembrare umani – o umanoidi. Se HitchBot non era che un secchio con degli adorabili tubicini e un coperchio in testa, idel futuro – pardon: d’oggi – sfoggiano forme e movimenti sempre più umani. Anche per questo lo scorso weekend un video è diventato virale, mostrando undella Boston Dynamics che veniva ...

MilanoCitExpo : Tranquilli, provare pena per un robot malmenato è del tutto okay #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - waltzandtwist : bene amici I'm trying to prove something persone che mi hanno vista dal vivo: sono cessa? tranquilli è anonimo si… - arteletteratura : RT @eberlinguer: MA WOW! ???? Su #Amazon è 6° nei best sellers 'partiti politici' e #soldout (provare per credere -