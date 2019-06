Totti alla Sampdoria | Ferrero ci spera | l’ex capitano della Roma ci pensa

Totti dice addio alla Roma ma non alla sua Ilary : festeggiati 14 anni d’amore [FOTO] : Una consolazione speciale: Totti ‘dimentica’ la Roma grazie alla sua Ilary, celebrati i 14 anni di matrimonio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno festeggiato ieri 14 anni d’amore. In un momento duro per l’ex capitano della Roma, che solo pochi giorni fa ha dovuto annunciare, a malincuore, il suo addio alla società giallorossa, ci ha pensato Ilary Blasi a regalare un sorriso speciale al suo uomo. I due hanno infatti ...

Baldissoni l'addio di Totti alla Roma : una sconfitta per tutti : l'addio di Francesco Totti "lascia tanto dispiacere e tanta amarezza: e' una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere un patrimonio Roma

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge l’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

Totti esagerato nel suo annuncio d’addio alla Roma? Pallotta ammette : “agire per vie legali? Dico che…” : Totti senza peli sulla lingua nella conferenza stampa con la quale ha annunciato il suo addio alla Roma: la società agirà per vie legali? La risposta di Pallotta Francesco Totti non ha usato mezzi termini, nella conferenza stampa di ieri al Salone d’Onore del Coni, con la quale ha voluto annunciare ufficialmente il suo addio alla Roma. L’ex capitano giallorosso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando i motivi che ...

"La sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà". Così la Roma risponde a Totti : La Roma calcio dice la sua versione sul rapporto con Francesco Totti: gli era stato proposto di divenire il nuovo direttore tecnico del club, proposta fatta dopo la partenza di Monchi ed "eravamo ancora in attesa di una risposta". Ed oggi il club in una nota ufficiale si dichiara "estremamente" amareggiato nell'apprendere che Totti ha annunciato di lasciare la società e di non assumere il ruolo definito come "uno dei più alti nei ...

Totti dice addio alla Roma - Zeman fotografa la situazione : “ha capito che era abbastanza umiliante” : L’allenatore boemo si è soffermato sull’addio di Totti alla Roma, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Francesco Totti ha detto addio alla Roma, lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Salone d’Onore del Coni, gentilmente messa a disposizione da Giovanni Malagò. AFP/LaPresse L’ex dirigente giallorosso si è tolto molti sassolini dalla scarpa, descrivendo la situazione che ha dovuto ...

Le notizie del giorno – Caos Serie B e C - tutti i club a rischio iscrizione - la stoccata di Sacchi alla Juve - la prossima squadra di Totti : Caos Serie B E C – La situazione più delicata in Serie B è quella del Palermo, la nuova dirigenza ha rispettato tutte le scadenze ma deve fare i conti con la gestione precedente e con i tanti debiti che mettono a rischio il futuro del club, servono subito 14 milioni di euro, la dirigenza si è dichiarata tranquilla ma la preoccupazione tra i tifosi c’è. I nuovi paletti imposti della Figc potrebbero portare numerose defezioni nella ...

L'addio di Totti alla Roma - lo show di Lucci (VIDEO) : Una dichiarazione breve, poi spazio alle domande: L'addio di Francesco Totti alla Roma è diventato un evento televisivo grazie alla diretta tv di Rai 2 - curata sì da Rai Sport ma con una visibilità generalista che non può competere con quella di una tematica - e anche grazie alla presenza di Enrico Lucci. E' stato lui a rompere il ghiaccio, prendendo la parola per la prima domanda e rendendola un momento da show tv. Poi ci ha pensato Totti con ...

Walter Sabatini all'Huffpost sull'addio di Francesco Totti alla Roma : "L’hanno lasciato vivacchiare" : “Totti dirigente? L’hanno lasciato vivacchiare”. A dirlo è Walter Sabatini, proprio oggi nominato direttore tecnico del Bologna, ma dal 2011 al 2016 direttore sportivo dell’As Roma. Nei suoi anni in giallorosso ha portato giocatori del calibro di Miralem Pjanic, Radja Nainggolan, Mehdi Benatia, Eric Lamela, Marquinhos, portando il patrimonio della squadra da 37 a 192,6 milioni di euro.Il dirigente umbro con la ...