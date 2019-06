Si apre La porta dei sogni per Mara Venier su Rai1

Fedez - che imbarazzo in aereo durante il volo : apre la porta del bagno e... : Momento di imbarazzo per Fedez durante il volo aereo insieme al piccolo Leone. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, è andato in bagno, ha trovato la porta aperta ed è entrato. Ma ha...

Mihajlovic apre la porta alle big : il Bologna che farà? : Sinisa Mihajlovic ha portato alla salvezza il suo Bologna, ma non sembra essere certo della permanenza nel club emiliano “Io alla Juve? L’unico contatto coi bianconeri è stato cinque anni fa. Se sono cambiato da allora? Credo di sì, bisogna aggiornarsi, poi io sono nato pronto“. Sinisa Mihajlovic, parlando ai microfoni di Skysport, si è detto pronto in caso di un’eventuale chiamata della Juventus. Il serbo non è tra ...

Usa - apre la porta di casa e viene morso da un serpente in pieno viso : Un episodio da brivido si è verificato in Oklahoma, negli Stati Uniti. Un uomo è stato assalito da un serpente in pieno viso dopo aver aperto l'uscio di casa, e il tutto è stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza posta al di sopra della porta. L'uomo si è poi recato immediatamente nell'ospedale più vicino per verificare le sue condizioni e per avere la certezza che il serpente non fosse pericoloso. Il serpente fortunatamente non era ...

Un incububo! apre la porta di casa e viene morso al volto da un serpente : Ha aperto la porta di casa e un serpente è sbucato fuori: lo ha attaccato e lo ha morso al volto. L'episodio da horror in Oklahoma, Stati Uniti d'America, e il protagonista della vicenda è Jerel Heywood. L'uomo ha infilato le chiavi nella serratura e aperto l'uscio con la maniglia, quando l'animale lo ha assalito, mordendolo vicio all'occhio. L'intera scena, peraltro, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate sul ...