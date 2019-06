Nascondevano la droga sotto la sabbia! Arrestati a Catanzaro tre spacciatori africani

(Di sabato 22 giugno 2019) I tre giovani originari del Gambiale dosi di marijuanala sabbia e nelle insenature dei muretti del litorale per poi rivenderla ai ragazzi sulle spiagge diLido. Altro che ciambelle e braccioli, teli mare e occhiali, maschere e pinne, gli immigrati sulla spiaggia divendevano la. “Vu cuprà… marijuana?”. Un business molto più redditizio e meno faticoso. Ma molto pericoloso.la marijuanala sabbia e lungo le insenature del muro che costeggia la passeggiata del lungomare e poi la vendevano ai ragazzi in costume. Avevano pensato di fare soldi così i tre giovani immigrati originari del Gambia che, indisturbati, agivano sulla spiaggia diLido. Un sistema ben pensato e collaudato per guadagnare durante la stagione estiva sfruttando il via vai di giovani che affollano il lungomare del capoluogo della Calabria.Tutto avvenivala luce del sole. Bastava un cenno, una parola per andare a prendere lae tirarla fuori dala sabbia. Dopo lo scambio gli immigrati, come se nulla fosse, tornavano a passeggiare indisturbati tra gli stabilimenti balneari del litorale o, addirittura, si sdraiavano sulla spiaggia.