LIVE Berrettini-Goffin | Semifinale Atp Halle in DIRETTA | il romano sogna la finale con

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADichiarazioni– Orario d’inizio, tv e streaming diBuongiorno e benvenuti allatestuale didel torneo ATP 500 di(Germania). Il nostro azzurro Matteocontinua a farcire sull’erba tedesca e a scalare posizioni nella classifica del Ranking ATP. Ilinfatti è entrato , quantomeno nella proiezione attuale, nella top20 e l’impressione è che non voglia fermarsi.è infatti reduce dalla conquista del Torneo di Stoccarda (terzo 250 in carriera dopo Gstaad e Budapest), e viene dal terzo successo in brevissimo tempo contro il russo Karen Khachanov, numero 9 al Mondo, che ormai vede l’italiano come una vera e propria bestia nera. L’impegno di oggi, però, non si preannuncia facile: il belga David ...

