agi

(Di sabato 22 giugno 2019) A tre settimane da un primo furto di dati, rivendicato il 29 maggio, ildidiItalia torna ad attaccare Net4Market - CSAmed, società specializzata nella fornitura di software in ambito sanitario e per la gestione elettronica dei processi di acquisto e di fatturazione. I pirati informatici hanno pubblicato uno screenshot che dimostrerebbe la loro capacità di accedere ad alcuni dei sistemi informatici dell'azienda, insieme a quelle che potrebbero essere le credenziali di accesso “a due dei principali database” della stessa, come scrivono in un comunicato. “I dati che custodiva, e che custodisce tutt'ora questa azienda, insieme a Net4Market (software di e-procurement per gestire telematicamente le fasi di approvvigionamento. Include servizi dedicati ai fornitori) e AlboFornitori (un punto d'incontro tra domanda e offerta negli acquisti on-line della Pubblica ...

Agenzia_Italia : Il collettivo #hacker LulzSec colpisce ancora #cybersecurity -