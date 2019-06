Hugh Jackman serve caffè a fin di bene | la foto virale sui social

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Alessandro Zoppo L’attore, a Chicago per il tour del suo nuovo spettacolo, ha creato una società per aiutare i produttori didei paesi in via di sviluppo Gli abitanti di Chicago sono rimasti sorpresi lo scorso venerdì nel vedere un divo comemettersi in grembiule e divisa e servire dell’ottimoda un furgoncino da food truck. L’attore, arrivato nella città dell’Illinois per esibirsi con il suo nuovo spettacolo The Man. The Music. The Show., ne ha approfittato per promuovere la sua Laughing Man Coffee Company, la società che ha creato nel 2011 per aiutare i produttori didei paesi in via di sviluppo. Grazie a Instagram,ha postato le immagini di questa mattinata con i fan di Chicago e il post è diventato subito. Vedere Wolverine nel ruolo di barista è parso davvero insolito ai passanti: “Grazie mille per essere venuti e per aver ...

