Fare l’amore in vacanza senza stress | come renderlo più piacevole

(Di sabato 22 giugno 2019) Le vacanze sono desiderate e agognate per tutto l’anno e sono un momento importante e da sfruttare al massimo anche per le nostre relazioni e la nostra vita di coppia. Regola numero uno per sfruttare al massimo il periodo di riposo, anche per dare più spazio e più qualità alla nostra vita sessuale, sarà lasciare sul posto di lavoro e a casa le preoccupazioni e lo. La possibilità di ritrovare ritmi di vita più umani, è la prima carta che possiamo giocare a favore dell’intimità con il nostro partner o, se siamo single, della possibilità di sedurre e incontrare gente nuova. I giorni in cui possiamo goderci il meritato relax sono anche i giorni in cui è più facile trovare l’intesa di coppia, perché si ha più tempo per parlarsi e per ascoltarsi, ma anche per condividere esperienze, divertirsi e giocare un po’ di più! Per i single, il discorso è lo stesso: rilassatevi e godetevi il ...

