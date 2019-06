Calzini bianchi e sandali | il look tedesco marcia in Italia grazie a un ex emigrato

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Nino Materi Giovanni ha portato la moda dalla Germania: oggi flash mob in Basilicata Giovanni D'Agostino predilige indossare. Ma non è persona che ragioni coi piedi. Anzi, è un fine pensatore. Che ha deciso di dare una mano (fondamentale si rivela la sinergia con gli arti superiori) per dare una scossa (o, forse, un bel calcio) all'immobilismo del suo paese: Chiaromonte (Potenza), 1.944 abitanti, i quali - se indossassero tutti- metterebbero insieme la bellezza di 3.888 pedalini con altrettante calzature aperte. Insomma, un esercito in. Tanti anni fa Giovanni, commerciante e musicista, partì dalla Basilicata alla volta della Germania: una storia di emigrazione come tante, ma non necessariamente a tinte fosche. Giovanni è infatti un tipo sveglio, ama il lavoro e quindi si fa apprezzare dai tedeschi; le cose gli vanno ...

