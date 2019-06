Sposi trovati deceduti in casa | problemi economici alla base dell’omicidio-suicidio

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – Ha sparatomoglie e poi ha fatto fuoco su di se’. Un omicidio-quello dei due coniugimorti sul letto dell’appartamento in cui vivevano, in via Santi Cosma e Damiano 4, nella zona di Tomba di Nerone a Roma. Un dramma consumatosi tra le pareti dell’appartamento dove la Polizia Scientifica in questi momenti sta ultimando i rilievi, per delineare i contorni di un vero e proprio dramma della disperazione, nato per motivi. A fare fuoco e’ stato il marito, 76 anni, che ha puntato la sua pistola calibro 357 regolarmente detenuta, al collo della moglie, 73 anni, uccidendola. Poi l’uomo si e’ puntato l’armatesta e ha premuto il grilletto. Gli agenti hanno ritrovato un biglietto in cui i coniugi hanno chiaramente lasciato scritto di avere grosse difficolta’ a pagare l’affitto. Le salme sono ...