Spenny in radio con il singolo “Sola”

(Di venerdì 21 giugno 2019)incon ilIne su tutti gli stores digitali da Venerdi 21 Giugno “Sola”, ild’esordio della giovane cantante salentina. Produzione artistica Luca Venturi,per la On the set (Milano) arrangiato da Franco Muggeo, registrato al Mast recording studio (Bari) da Fabio Natale. Il videoclip, diretto da Marco D’andragora è stato girato a Francavilla al mare.: –sono felice di aver vinto questa produzione On the set ,nel talent “ A Voice for music”, Gold Tv,Roma. A me piace molto questo pezzo perché credo che rappresenti molte ragazze della mia età. A quale ragazza non è mai capitato di essere lasciata dal fidanzato e soffrire per questo? È una situazione comune a tante! Però questa canzone ti spinge ad andare avanti e ti fa capire che anche da sola la vita continua e può continuare anche meglio di ...

