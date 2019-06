Saviano | Salvini non è una persona perbene

Migranti : Saviano sulla Open Arms a Napoli : "Salvini non è una persona perbene" : "'Pacchia' per bimbi annegati? Atteggiamento banditesco"

Napoli - Saviano sulla Open Arms e attacca Salvini : 'Uniti contro le balle' : Roberto Saviano è da tempo in aperta polemica con Matteo Salvini. I due si confrontano spesso e volentieri su temi in cui la loro visione è diametralmente opposta. Non mancano i toni forti e persino epiteti che suonano come insulti. Lo scrittore, ad esempio, non ha mai fatto mistero di considerare il Ministro una persona che fa il "buffone" sulla pelle dei migranti. In altre occasioni lo ha definito il "ministro della malavita" con tanto di coda ...

Salvini : 'bacione' a Saviano e revisione della scorta sono minaccia per Consiglio d'Europa : Il video postato dal ministro dell'interno Matteo Salvini in cui lui dichiarava che si stavano rivedendo i criteri delle scorte, e aggiungeva quindi un "bacione" indirizzato allo scrittore Roberto Saviano, aveva da subito scatenato molte polemiche. Ora, però, il video arriva anche sul tavolo del Consiglio d'Europa. A detta dell'organizzazione internazionale quella è stata una "minaccia", grave perché si inserisce nel campo della sicurezza di cui ...

Consiglio d’Europa : “Il ‘bacione’ di Salvini a Saviano per annunciare la revisione della scorta è intimidazione di Stato” : Si tratta di una “intimidazione attribuibile allo Stato”. Non è andato giù al Consiglio d’Europa il “bacione” che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a Roberto Saviano, annunciando sui social la revisione dei metodi per l’assegnazione delle scorte. L’organizzazione internazionale ha aggiunto quella che considera una “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ ...

SCORTA A Saviano - CONSIGLIO D'EUROPA CONTRO SALVINI/ 'Caso di intimidazione di Stato' : SCORTA a SAVIANO: dopo il 'bacioni' di SALVINI su Facebook interviene il CONSIGLIO D'EUROPA e cataloga la condotta del ministro come intimidazione di Stato.

Roberto Saviano - il Consiglio d'Europa allerta Matteo Salvini : "Sottrarre la scorta è un'intimidazione" : "Intimidazione attribuibile allo Stato". Viene classificata così la dichiarazione di Matteo Salvini sul possibile ritiro della scorta a Roberto Saviano. Il Consiglio d'Europa ha infatti considerato l'episodio "un'intimidazione" e l'ha aggiunto ai casi di allerta presenti sulla piattaforma per la tut

Salvini minaccia di togliere la scorta a Saviano - per il Consiglio d’Europa è un’intimidazione : L'intenzione del vicepremier Matteo Salvini di togliere la scorta al giornalista Roberto Saviano, come ha annunciato lo stesso ministro degli Interni in un video postato su Facebook il 29 maggio, è stata aggiunta oggi alle ‘allerte' pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti del Consiglio d'Europa. Il caso, secondo l'organizzazione internazionale che si occupa di democrazia, diritti umani, e di identità ...

Salvini irride Lerner : 'Lo manderei a reti unificate con Fazio e Saviano' (VIDEO) : Matteo Salvini, con il cambio dei vertici Rai, si era augurato che potesse aprirsi una nuova stagione per l'emittenza pubblica. Al contrario non ha potuto far altro che mostrarsi scettico dal nuovo corso avviato con nomi come quello di Gad Lerner. Da tempo, infatti, considera Gad Lerner una persona nemica della Lega e il fatto che la prima trasmissione del programma 'L'Approdo' sia stata interamente dedicato al Carroccio non ha certo contribuito ...

Che pena Salvini che minaccia Saviano e gli manda bacioni su Facebook : Forte dell’exploit alle recenti elezioni europee, nelle ultime ore il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è sentito in diritto di tornare su uno dei pilastri, almeno nella sua mente, del programma di governo: togliere la scorta a Roberto Saviano. Come se la sicurezza di una persona e la libertà fossero materia elettorale, il leader del Carroccio ha dichiarato di star lavorando per “una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni ...

Matteo Salvini saluta Saviano e annuncia : “Rivaluteremo se toglierti la scorta” : Matteo Salvini annuncia a Roberto Saviano di voler rivalutare la possibilità di rimuovere la sua scorta “Un bacione a Saviano. Sto lavorando, insieme a tutti gli uomini del ministero dell’Interno e della polizia di Stato anche per la revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno in Italia più di 2.000 donne e … Continue reading Matteo Salvini saluta Saviano e annuncia: “Rivaluteremo se toglierti la ...

Salvini : 'Un bacione a Saviano - stiamo rivedendo criteri delle scorte' : In una diretta Facebook, il Ministro dell'interno Matteo Salvini è tornato sulla questione delle scorte, dichiarando che se ne stanno rivedendo i criteri. Manda quindi un "bacione a Saviano", specificando che non si valuterà in base alle simpatie politiche, ma in modi oggettivi e tecnici. Lo scrittore, al riguardo, già un anno fa aveva replicato sulla stessa questione spiegandogli che un ministro, secondo le legge, non può decidere su certe cose ...

Matteo Salvini “avvisa” di nuovo Roberto Saviano : “Sto rivedendo l’assegnazione delle scorte” : Matteo Salvini torna ad affermare la volontà di "rivedere i criteri per l'assegnazione delle scorte che impegnano gli uomini e le donne delle forze dell'ordine". Nessuna ragione politica, sottolinea il ministro, spiegando che non si interverrà sui casi personali ma "ci saranno criteri oggettivi per verificare chi corre un rischio e chi no". Intanto però manda un bacione a Roberto Saviano.

Salvini contro Saviano : “rivedremo i criteri della scorta” : Una serie di criteri tecnici per stabilire il diritto ad avere una scorta. Matteo Salvini interviene a gamba tesa contro uno dei suoi principali critici: il nome neanche troppo velato di Roberto Saviano. “Un bacione a Saviano. Stiamo lavorando per aggiornare i criteri per l’assegnazione delle scorte. Non interverro’ su casi personali, e non ci saranno valutazioni politiche, ma criteri oggettivi e tecnici per stabilire chi ...

Che tempo che fa - Roberto Saviano insulta Matteo Salvini : "Atto criminale". Fabio Fazio in estasi : Parata rossa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella puntata in cui il conduttore di Rai 1 ha annunciato in diretta il taglio di tre puntate di Che fuori tempo che fa, lo spin-off del lunedì in seconda serata. Parata rossa perché dopo Roberto Calenda è toccato a Roberto Saviano, all'ennesimo interv