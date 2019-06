Ritirata bambola di Frozen dagli scaffali | contiene sostanze tossiche INFO E DETTAGLI

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il fornitore della notaHair Style ha richiamato il prodotto a seguito di un recente aggiornamento della normativa sul contenuto di “Ftalati”, in seguito alla quale è risultato essere fuoristandard imposti. Dunque COOP ha deciso cautelativamente di ritirare ladelle sue filiali in Italia. Nello specifico si tratta del prodotto:HAIR STYLE CODICE EAN: 8008324049189 MARCHIO: LISCIANIGIOCHI S.p.A. Zona Industriale S.Arto, Teramo Il cartello di Richiamo è stato esposto nei punti vendita COOP. Il rischio sanitario consiste in possibili danni al sistema riproduttivo causati dalla presenza di di-ftalato (2-etilesil) (DEHP) contenuto nel materiale plastico del giocattolo. Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al sistema riproduttivo. Gli ftalati sonoper organi riproduttivi, soggette a ...