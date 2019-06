Ostia | trovato cadavere in camper | possibile causa naturale

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – Ildi un uomo di 49 anni, in avanzato stato di decomposizione, e’ stato riin un, nel X municipio di Roma. Il ritrovamento e’ avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in piazzale Mediterraneo. A scoprire ilsono stati alcuni agenti di Polizia durante un controllo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sembra essere legato a cause naturali, probabilmente un malore. La salma e’ stata messa a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria. Indaga il commissariato Lido. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

