James Rodriguez | “Il Napoli è un grande club | ci starei bene”

Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli : Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli. L’edizione online del quotidiano Campano sottolinea l’importanza del leggere tra le righe e interpretare le parole pronunciate l’altro ieri sera dall’ attaccante colombiano del Real Madrid, con il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dall’ accordo. Di ...

Bucchioni : “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…” : Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…” Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…”. Nuova offerta del club azzurro per il difensore greco della Roma, ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. di cui vi proponiamo alcuni passaggi. Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per ...

I tifosi del Napoli si infuriano anche quando Adl (quasi) annuncia James Rodriguez : Lui e Ancelotti È possibile annunciare – o comunque aprire all’arrivo di – James Rodriguez (no dico, James Rodriguez) e prendersi i fischi e i pernacchi? È possibile. A Napoli. Dove l’intervista di ieri di Aurelio De Laurentiis ha provocato rabbia e delusione anche in chi è vaccinato ed è nostro fratello e compagno d’avventura. Ma che cosa si aspetta il tifoso da De Laurentiis? Che deve fare De Laurentiis? Per ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...

#SocialMediaFinance : James Rodriguez - crack dentro e fuori dal campo : Si rincorrono in queste ore le voci di mercato riguardo il concreto interessamento del Napoli per James Rodriguez. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha confermato la trattativa ben impostata per il colombiano tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco. Per l’uomo che fece innamorare di sè gli appassionati del pallone durante il […] L'articolo #SocialMediaFinance: James Rodriguez, crack dentro e fuori dal campo è stato ...

Mundo Deportivo : Il Real offre James Rodriguez al Psg. Rientra nella trattativa per Neymar : Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe offerto James Rodriguez al Psg. Il colombiano rientrerebbe in una trattativa più ampia per l’acquisto di Neymar da parte del club madrileno. L’attaccante del Psg, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare Parigi scontento della sua ultima stagione. Il Real, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, avrebbe già fatto un’offerta per Neymar al Paris Saint Jermain. Sul ...

Napoli - James Rodriguez sempre più vicino : ecco il prezzo! : James Rodriguez Napoli- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli sarebbe ormai ad un passo da James Rodriguez. L’attaccante colombiano verrà acquistato dal Real Madrid per circa 50 milioni di euro complessivi. Accordo imminente sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ancelotti riabbraccerà il suo pupillo e costruirà un nuovo Napoli […] L'articolo Napoli, James Rodriguez sempre più vicino: ...

James Rodriguez : “A Napoli con Ancelotti? Per adesso penso alla Copa America” : L’edizione online del Corriere dello Sport riporta le parole di James Rodriguez da San Paolo dopo la partita della Colombia contro il Qatar “Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America“. Il calciatore del Real Madrid non si espone prima che l’affare tra i club venga chiuso, del resto quello che aveva da dire lo ha già detto ad ...

CorSport : James Rodriguez insiste “Vado solo al Napoli” : “Io vado solo al Napoli” Un virgolettato che parla da solo. E che il Corriere dello Sport attribuisce a James Rodriguez. Ieri De Laurentiis ha espressamente dichiarato che il colombiano è fortemente voluto da Ancelotti e che lui ha deciso di accontentare il suo mister, nonostante si tratti di un acquisto costosissimo. Lo ha definito “il quarto desiderio di Carlo”. Ma l’attaccante del Real Madrid ricambia la stima, o ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del suo futuro : “al momento non so cosa farò - ma…” : Subito dopo il match tra Colombia e Qatar, James Rodriguez ha risposto alle domande circa un suo trasferimento al Napoli La Colombia ha appena battuto il Qatar staccando il pass per i quarti di finale di Coppa America, ma le domande rivolte a James Rodriguez riguardano solo il mercato. LaPresse/Ciro Sarpa Il colombiano è vicino al Napoli, il club di De Laurentiis sta trattando con il Real Madrid per chiudere questa difficile operazione, ...

VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America : Anche stanotte James Rodriguez ha dato prova delle sue doti in Copa America. Il fantasista colombiano ha sbloccato la partita con un assist perfetto, al minuto 86, per il colpo di testa di Duvan Zapata che ha dato la vittoria ai suoi contro il Qatar. Ieri De Laurentiis ha dichiarato che il Napoli non molla l’affare e che Mendes sta chiudendo con il Real L'articolo VIDEO – James Rodriguez protagonista in Copa America ...

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino : “Operazione in via di definizione : ecco quando si chiude” : James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Operazione in via di definizione: ecco quando si chiude” James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Operazione in via di definizione: ecco quando si chiude”. In dirittura di arrivo, quindi, quello che può essere il primo grande colpo dell’ Estate. Ma quando si chiuderà l’ operazione? Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino. “Le parole di ieri da parte del ...

Mattino : L’affare James Rodriguez è tutto nelle mani di Mendes : Bruno Majorano sul Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti sull’affare James Rodriguez. Dopo le parole di De Laurentiis di ieri quello che è chiaro è che non ci si ferma finché non si è chiuso, perché il presidente ha intenzione di accontentare la richiesta di Ancelotti. Adesso si tratta di capire quali saranno i termini per portarlo in azzurro. la prima parte è conclusa, l’accordo con il calciatore c’è ed è stato semplice, è ...

SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano : il Napoli ci prova. E su Manolas… : SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… Grandi manovre in casa Napoli dove il calciomercato è entrato decisamente nel vivo. Sembra ormai ad un passo, infatti, l’ arrivo di James Rodriguez, ma non solo, per il club azzurro lavora senza soste per portare anche ...