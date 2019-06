Guerra tra bande in Brianza | 12 arresti nella Gomorra nordafricana

Adidas e la "Guerra" delle tre strisce : perché potranno essere usate da altri : Una ditta belga le ha utilizzate per una sua linea di scarpe sportive. Per i giudici di Lussemburgo, l'elemento grafico non...

Autostrade - Scoppia la Guerra sui pedaggi : Con la pubblicazione sul sito dellAutorità di regolazione dei trasporti (Art) delle delibere relative a un folto gruppo di concessionarie dai piani finanziari scaduti, si apre un nuovo capitolo nel campo dei rapporti tra lo Stato e le società concessionarie. Il nuovo sistema, messo a punto dallAutorità e già applicato allAutostrada del Brennero, rivede profondamente i meccanismi che finora hanno portato a sistematici aumenti del pedaggio, ...

Autostrade - Guerra sui nuovi pedaggi Di Battista : «Dobbiamo riprendercele» : I concessionari: «Un atto blocca-cantieri». Il ministro Toninelli: è una rivoluzione, se Aiscat reagisce cosi, siamo sulla buona strada

Vladimir Putin sulle tensioni Usa-Iran : "La Guerra tra i due paesi sarebbe una catastrofe" : La tensione fra Usa e Iran cresce. E su queste crescenti tensioni, con toni drastici, si esprime Vladimir Putin: "Un'eventuale guerra fra i due paesi sarebbe una catastrofe". Parola dello 'zar', in diretta in tv. E ancora: "In quel caso sarebbe difficile calcolare le conseguenze dell'uso della forza

C’è una Guerra commerciale anche tra Stati Uniti e India : Il governo Indiano ha introdotto dazi su 28 prodotti americani come ritorsione per le politiche commerciali di Trump

Venti di Guerra tra Iran e USA : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

Guerra NEL GOLFO/ Italia tra due fuochi : Trump e fronte islamista - Iran e Qatar - : L'Occidente comincia a essere diviso sulla posizione da tenere nei confronti dell'Iran. Emergono soprattutto spaccature nell'Ue

Guerra Social tra Angela Nasti e La Sorella Chiara Nasti! : Angela Nasti ex tronista di Uomini e Donne, sta litigando aspramente con la Sorella influencer Chiara Nasti. Tutta colpa di un brand di costumi. Ma si sospetta una pura strategia commerciale. Ecco tutti i dettagli! In questi giorni si fa un gran parlare di Angela Nasti. La ex tronista infatti, dopo essere uscita da Uomini e Donne felicemente fidanzata, almeno così tutti credevano, ha diChiarato dopo circa una settimana che la relazione con ...

Sergio Mattarella - è lui il vero obiettivo della Guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Le grandi manovre per il successore di Sergio Mattarella sono iniziate. E' lui il vero obiettivo della sfida tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Se non si va a votare prima sarà questo Parlamento che però è a maggioranza grillina, con la Lega in

TERZA Guerra MONDIALE/ Attacco a petroliere - l'Arabia vuole lo scontro tra Usa e Iran : Glu Usa e i sauditi accusano l'Iran per gli attacchi alle petroliere, ma molti paesi potrebbero essere gli autori, ecco cosa ci ha detto

Esplode un altro caso alla Roma : è Guerra aperta tra Totti e Bandini : Nella Roma Esplode un altro caso dopo quello che ha coinvolto De Rossi. Stavolta riguarda Francesco Totti, che starebbe pensando di lasciare il club. Il capitano giallorosso si sente “un ospite indesiderato in casa propria”, scrive Repubblica. Qualche giorno fa ha declinato l’invito a partecipare al summit londinese con Pallotta, i dirigenti della Roma e il nuovo allenatore Fonseca e ha anche fatto sapere di non essere più ...

Beautiful Anticipazioni 14 giugno 2019 : Thorne vs Bill - è Guerra tra i due uomini di Katie! : Thorne spinge Katie a chiedere la custodia esclusiva di Will così come Ridge e Carter. Tra il Forrester e Bill è guerra aperta.

WhatsApp dichiara Guerra allo spam : da dicembre la piattaforma intraprenderà azioni legali : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea, è ormai installata in quasi tutti gli smartphone, al punto da diventare sinonimo di "messaggi". Nata nel 2009, dal 2014 fa parte del gruppo di Facebook e ha oltre 200 milioni di utenti attivi nel mondo. Da tempo viene utilizzata anche come canale di comunicazione diretta tra i consumatori e le aziende, e ciò spesso avviene tramite le homepage delle ditte, sostituendo di fatto le ...

La Guerra commerciale tra Trump e Xi rischia di degenerare : Le trattative con il Messico e il Canada sembrano aver accontentato il presidente statunitense. Ma con Pechino le cose vanno diversamente. Perché? Leggi