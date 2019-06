Gli smart speaker hanno fatto il botto a fine 2018 e sono sempre più proiettati nel futuro

OnePlus sembra inarrestabile nel mercato deGli smartphone premium e continua a crescere : Secondo i dati dell'ultimo Market Monitor Service della Counterpoint Research, OnePlus continua a crescere e a guadagnare terreno nel mercato mondiale degli smartphone premium. L'articolo OnePlus sembra inarrestabile nel mercato degli smartphone premium e continua a crescere proviene da TuttoAndroid.

I miGliori smartphone Android : guida all’acquisto 2019 : Quali sono i migliori smartphone Android ora in circolazione? Una guida all'acquisto 2019 si rende necessaria soprattutto in questo periodo dell'anno: magari per le vacanze estive più di qualcuno vorrà premiarsi dopo un anno intenso di lavoro o di studio. In questo approfondimento dunque, i lettori di OM troveranno indicazioni utili relative ai telefoni più economici, quelli che rientrano comunque al di sotto di un budget minimo di 250 euro e ...

Sono tornate le offerte online per smartphone Android : ecco i miGliori sconti del giorno : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: HONOR 10, Xiaomi Mi MIX 3, HONOR View20, Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10e L'articolo Sono tornate le offerte online per smartphone Android: ecco i migliori sconti del giorno proviene da TuttoAndroid.

Google dice addio ai tablet. Tutti Gli sforzi su smartphone e laptop : La tecnologia alla base dei dispositivi che ogni anno vengono distribuiti sul mercato è in continua evoluzione, e a modificarsi non sono solo le abitudini dei consumatori, ma anche le forme dei prodotti utilizzati da milioni di persone. Pensiamo, ad esempio, alla categoria dei tablet, le “tavolette” sempre più performanti che hanno registrato vendite enormi negli anni passati. Da tempo, però, questo segmento di mercato continua a ...

Classifica valori sar a giugno 2019 : ecco Gli smartphone più pericolosi : Classifica valori sar a giugno 2019: ecco gli smartphone più pericolosi Chi è intenzionato ad acquistare un nuovo smartphone non lo fa certo a occhi chiusi. Le scelte degli utenti ricadono infatti su diversi fattori: la scheda tecnica nel suo complesso (display, processore, fotocamera, etc.), il prezzo ovviamente, in base al budget personale. Ultimamente, poi, c’è un altro elemento chiave a cui gli utenti fanno attenzione: la Classifica ...

Gli accessori per il tuo smartphone da portare in vacanza : Pronti per le vacanze? Ecco una serie di accessori per il tuo smartphone che ti saranno davvero utili

La storia deGli smartphone che fanno venire “un nuovo osso nel cranio” : Una ricerca sostiene che – a forza di tenere la testa piegata sugli schermi – alcuni giovani sviluppino una protuberanza ossea, ma c'è molto scetticismo sulle sue conclusioni

Secondo IDC il futuro sarà deGli orologi e auricolari smart - che punteranno su salute e traduzioni istantanee : Il mercato degli indossabili passerà dalle 222,9 milioni di unità smerciate in tutto il 2019 alle 302,3 milioni di unità nel 2023 L'articolo Secondo IDC il futuro sarà degli orologi e auricolari smart, che punteranno su salute e traduzioni istantanee proviene da TuttoAndroid.

Il caso ban Huawei USA : tutta la verità sul futuro deGli smartphone Huawei (video) : Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla vicenda legata al ban Huawei negli USA, smentendo alcune falsità e confermando la situazione reale. L'articolo Il caso ban Huawei USA: tutta la verità sul futuro degli smartphone Huawei (video) proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia Gli smartphone che vorrebbe aggiornare ad Android Q : Ecco la lista con i tanti smartphone che Huawei vorrebbe aggiornare ad Android Q 10, USA permettendo. L'articolo Huawei annuncia gli smartphone che vorrebbe aggiornare ad Android Q proviene da TuttoAndroid.

Hanno strane spine ossee! Gli smartphone trasformano il nostro cranio : Alla base del cranio dei giovani, nella zona occipitale, si stanno formando delle curiose escrescenze ossee simili a “spine”, che gli scienziati chiamano esostosi o entesofiti. Analizzando con i raggi X il cranio di 1200 adulti tra i 18 e gli 86 anni, due scienziati australiani Hanno rilevato che il 41% dei giovano tra i 18 e i 30 anni presenta delle curiose spine ossee alla base dell'osso occipitale. Si tratta di esostosi o entesofiti, che si ...

Apple cala e calano le vendite deGli smartphone premium - ma ne beneficia Samsung : Stando ad un report targato Counterpoint Research, il calo delle vendite di iPhone ha causato una riduzione globale nel segmento degli smartphone premium L'articolo Apple cala e calano le vendite degli smartphone premium, ma ne beneficia Samsung proviene da TuttoAndroid.

In futuro Gli smart speaker potrebbero salvarvi la vita - letteralmente : Gli arresti cardiaci spesso si verificano quando si è in casa e non si ha nessuno a cui chiedere aiuto ma presto questo compito potrebbe essere svolto dagli smart speaker L'articolo In futuro gli smart speaker potrebbero salvarvi la vita, letteralmente proviene da TuttoAndroid.