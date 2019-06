Gazzetta | E se le parole di De Laurentiis su Manolas fossero una strategia?

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nello spazio “Il Romanista”, sulla, Andrea Pugliese ipotizza che ledi Desupossano essere “unaconcordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma”. Altrimenti, scrive Pugliese, non si spiegano. Non sono state certocarine. Il presidente ha detto del greco che è vecchio e che ha problemi caratteriali. Perché il difensore dovrebbe voler venire in un club che lo accoglie così? E Pugliese si sofferma sui problemi caratteriali a cui potrebbe aver fatto riferimento De: “Forse il fatto che Kostas negli spogliatoi è uno puntiglioso, che borbotta spesso e volentieri. E che in campo a volte mostra una tolleranza al dolore bassa. Si contorce come se stesse malissimo, per poi rialzarsi come se nulla fosse”. L'articolo: E se ledi Desuuna ...

