Europei Under 21 | Di Biagio si gioca futuro e credibilità

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Il Belgio è una grandissima squadra che è stranamente a zero punti. Non sarà una partita semplice, non penso che regaleranno qualcosa. Conosco il loro potenziale. Noi abbiamo tante soluzioni, da valutare con attenzione”. Sono le dichiarazioni di Gigi Di, ct della Nazionale21, in vista del decisioni match contro il Belgio. “Ci sono un paio ditori da valutare. Ci metterei la firma perre come l’ultima volta, una squadra che conclude per ben 30-35 volte. Dobbiamo migliorare nella precisione negli ultimi metri. Ma questo non dipende dal numero degli attaccanti che giocheranno, ci sarà sicuramente Moise Kean e poi vedremo. Siamo fiduciosi, perchè come sempre è il risultato che fa la differenza”. Massimo Paolone/LaPresse “Di queste situazioni ne ho vissute abbastanza, devo trasmettere anche a loro queste sensazioni. Ma vedo ...

sscnapoli : Europei Under 21, vince la Spagna di @FabianRP52 ???? - ItaliaTeam_it : ITALIAAAAA! ????? A Bologna la nazionale Under 21 batte in rimonta la Spagna 3-1! RT per l'ottimo esordio agli Eur… - OfficialASRoma : ???? @LorePelle7 in gol ieri sera nell'esordio dell'Italia agli Europei @UEFAUnder21 ?? -