Conte | Sulla flat tax io più ambizioso di Salvini | I numeri reali dei conti

Conte Sulla procedura : "Situazione difficile" : Il Premier Conte ieri notte, al rientro in hotel al termine del Consiglio Europeo nel quale si è discusso - senza trovare un'intesa - delle nomine della prossima Commissione, non è riuscito a nascondere una certa preoccupazione parlando della procedura d'infrazione che rischia il nostro Paese. Evitare la procedura per deficit eccessivo "è molto difficile" ha ammesso il Premier, che ha assicurato che verranno fatti "tutti gli sforzi ...

Cdm - Conte Sulla procedura d’infrazione : «Pronti a rispondere a Bruxelles» : Il premier: «Sarà un Consiglio dei ministri interessante. Il documento come un assestamento di bilancio»

Governo - Conte : “All’Italia serve una manovra ‘contiana’ - non altro”. E sulla lettera a UE : “Messaggio politico” : “L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il Governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un Contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel ...

Conte auspica larghe intese sulla giustizia : “Sarebbe bello coinvolgere quante più forze parlamentari possibile”. È metà pomeriggio quando da Parigi Giuseppe Conte dice una frasetta che, astratta da Contesto e connessioni sarebbe pure innocua, ma che Contesto e connessioni le ha. È di riforma di giustizia che si parla, argomento che scotta tra le mani di 5 stelle e Lega, foriero di possibili laceranti contrasti. La macchina di Palazzo Chigi si mette ...

Governo - Conte : ‘Ottimista sulla manovra - ridurremo debito con entrate non stimate Non vogliamo prove muscolari con l’Ue’ : “Il primo incontro di lunedì sera è servito a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo. C’è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica, chiesta da me, per iniziare a impostare la manovra economica”. Giuseppe Conte si dice “ottimista” circa il rilancio dell’azione di Governo seguito all’ultimatum lanciato il 3 giugno a Matteo ...

Conte : "Resto solo se mi convincono"Salvini : "Serve coraggio o salta tutto" Ora il vertice sulla trattativa con la Ue : Conte: "In Europa con una voce sola, sto qui se mi convincono". Salvini: "Multa all'Italia? Assurdo"

UE - Conte : "Juncker sbagliò direzione sulla Grecia" : Le parole del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sulla situazione italiana e la procedura d'infrazione sempre più vicina non sono rimaste senza replica. Al termine del Consiglio dei Ministri che si è volto oggi a Palazzo Chigi è stato Giuseppe Conte a rispondere a tono nel giorno in cui i tecnici del comitato economico e finanziario UE hanno approvato il rapporto della Commissione UE sul debito italiano, appoggiando ...

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...