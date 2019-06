Ascoli | Zanetti si presenta | “Quando sono stato chiamato ho sentito un fuoco dentro Sul

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’è ripartito da Paolo. Il nuovo allenatore èto quest’oggi a stampa e tifosi. Ecco le sue parole. “Quando hola parola, si è acceso un. Questa piazza è esigente, ambiziosa e motivante: tutte cose che racchiudono il mio stile di allenatore. Per il modulo partiremo con una difesa a 4. Al momento abbiamo tanti attaccanti e pochi esterni, maabbastanza duttile da questo punto di vista, ragionando per principi di gioco e meno per schemi“. Sul fronte mercato è toccato al patron Pulcinelli e al ds Antonio Tesoro fare il punto della situazione. Il pezzo pregiato della rosa è sicuramente il serbo Nikola Ninkovic. “Abbiamo rifiutato una offerta di 2,8 milioni più bonus – rivela Tesoro – Il ragazzo è tranquillo e non ha manifel’intenzione di andare via. Per Ganz c’è ...

PicenoTime : VIDEO Ascoli Calcio: presentazione mister Zanetti, la voce del direttore sportivo Tesoro - PicenoTime : VIDEO Ascoli Calcio. Presentazione Zanetti: le voci di Pulcinelli, Tosti e Fioravanti - picenooggi : Zanetti: “Avevo altre offerte ma quando ho sentito la parola Ascoli si è acceso il fuoco dentro di me” -