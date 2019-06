Arbitro | ma che fai? Mette mano nel taschino | ma… VIDEO

Paolo Mazzoleni - 'Ho avuto il cancro'/ Ex Arbitro choc : 'Ecco perché caddi in campo' : Paolo Mazzoleni, 'Ho avuto il cancro': rivelazione choc dell'ex arbitro nella sua autobiografia. 'Ecco perché caddi durante quel Milan-Juventus...'

Squalificato il ragazzino che a Mestre ha mimato atti sessuali verso l’Arbitro donna : Abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, del bruttissimo episodio in cui è rimasta coinvolta Giulia Nicastro, arbitro 22enne insultata pesantemente a Mestre durante una partita delle giovanili. La giovane direttrice di gara ha ricevuto offese pesanti dai genitori dei calciatori fin dal fischio di inizio. Poi, l’apoteosi: uno dei ragazzini, penalizzato da un calcio d’angolo, si è abbassato i pantaloncini e, sfidandola ad espellerlo, ha ...

Il giovane calciatore che ha insultato l’Arbitro donna dovrà pulire gli spogliatoi per punizione : Il giovane calciatore veneto che in segno di protesta si è abbassato i pantaloni ed ha mimato un atto sessuale a un’arbitro donna è stato punito dalla società: dovrà pulire gli spogliatoi della squadra dopo gli allenamenti per tutto il periodo della squalifica.--Il giudice sportivo regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio deciderà oggi pomeriggio la sanzione da comminare per l'episodio avvenuto mercoledì scorso, 22 maggio, nel quartiere ...

DIRETTA PISA CARRARESE/ Streaming video e tv : l'Arbitro del match è Matteo Marchetti : DIRETTA PISA CARRARESE playoff di Serie C Streaming video tv: probabili formazioni, orario, risultato live della partita del ritorno 1turno nazionale.

La polemica di Fucsovics sul punto che (dice) l'Arbitro ha regalato all'avversario : Errare humanum est. Il giudice di sedia, Gianluca Moscarella, vede sula riga e non appena fuori il servizio e cambia il giudizio del giudice di linea. Anche se è il match point del tie-break, Marton Fucsovics non può sostenere di aver perso per quell'unico punto la partita contro Nikoloz Basilashvili, per quel servizio dell'avversario che per lui è dannatamente fuori. Ma certo, come altre volte, come per altri colleghi, come in altre partite, ...

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta. Lega dice che ho perso ruolo da Arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

In Francia l’Arbitro è donna (anche in Serie A) - in Italia ancora no : «Se l’è cavata molto bene». È un complimento e insieme un’ammissione di mancata fiducia quella dell’allenatore dello Strasburgo Thierry Laurey che ha fatto i complimenti alla fine della partita della sua squadra contro l’Amiens all’arbitro: Stéphanie Frappart. Sì, l’arbitro è una donna e lavora nella Ligue 1, la Serie A francese. Mai una donna era stata designata come arbitro centrale in una partita del massimo campionato transalpino. La stessa ...