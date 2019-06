huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Pochi giorni dopo l’intra Matteo Salvini, Mike Pompeo e Mike Pence, arriva la bocciatura Usa sulla lottaildi essere umani da parte dell’ta a “livello 2” e fuori dal gruppo dei virtuosi. Nel lungo rapporto presentato dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo Roma è statata perché “il governono non soddisfa pienamente il minimo standard per l’eliminazione della tratta”. Tutti gli sforzi voluti dal vicepremier leghista “non sono stati importanti e non al livello del rapporto precedente” e nonostante “l’impegno del governo per spezzare gli anelli diin, c’è stato un calo nel numero di arresti e indagini sulla tratta rispetto al precedente periodo di riferimento”. Secondo il rapporto a pesare ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Washington declassa Italia sui migranti. Fa poco contro traffico - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Washington declassa Italia sui migranti. Fa poco contro traffico - HuffPostItalia : Washington declassa Italia sui migranti. Fa poco contro traffico -