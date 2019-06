Usa | la Federal Reserve tiene fermi i tassi d’interessi | “Aumentano le incertezze” Ma

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) La, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di tenered’interesse tra il 2,25 e il 2,50 per cento, ma si prepara a cambiare la sua rotta sulla politica monetaria. In una nota diffusa dalOpen Market Committee si legge che sono “aumentate” le “incertezze”, legate al rallentamento della crescita globale e le tensioni commerciali. Tuttavia, la banca centrale, in accordo con quando dichiarato da inizio anno dal governatore Jerome Powell, non sembra più pronta ad essere “paziente” e si potrebbe preparare a un futuro taglio dei. Diversi membri del comitato, confermando le dichiarazione di Powell, “vedono che le condizioni per una politica in qualche modo più accomodante si sono rafforzate”. Dai documenti mostrati al termine della riunione di politica monetaria, non risulta comunque che la ...

