Pogba Juventus | Paratici esce allo scoperto anche su Higuain e Rabiot!

Pogba-Juventus - su Instagram spunta foto di un tifoso con la sua vecchia maglia bianconera : Oggi, giovedì 20 giugno, sarà una giornata completamente dedicata a Sarri: il nuovo tecnico sarà presentato all''Allianz Stadium'. L'attenzione mediatica, poi, sarà pronta a spostarsi completamente sul calciomercato bianconero, sui quei giocatori che interessano alla Juventus e che potranno essere funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Per adesso le uniche ufficializzazioni riguardano gli arrivi di Ramsey dall'Arsenal e di Demiral ...

Calciomercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

La Juventus starebbe studiando il doppio colpo a centrocampo : Pogba vorrebbe tornare : Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della Juventus, in particolare, vorrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeri vorrebbero inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso ...

Calciomercato Juventus – Indizi social sul ritorno di Pogba : Rabiot può arrivare a parametro zero : Paul Pogba semina Indizi sui social in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus: bianconeri presenti anche nel lotto delle pretendenti ad Adrien Rabiot, pronto a svincolarsi dal PSG Al giorno d’oggi, il Calciomercato passa anche dai social. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, specie quelli che seguono Paul Pogba su Instagram. Nelle ultime storie, il centrocampista francese ha postato una foto di un fan con entrambe le maglie ...

Pogba Juventus - il clamoroso indizio social svela il futuro del calciatore? : Pogba Juventus- Paul Pogba si prepara a dire addio al Manchester United in vista dell’attuale sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato dal diretto interessato, il centrocampista sarebbe ormai pronto a dire addio al club inglese per confrontarsi con l’inizio di una nuova avventura. Pogba, inseguito attentamente anche dal Real Madrid e PSG, ha una […] More

Juventus - Raiola vorrebbe portare due suoi giocatori : De Ligt e Pogba : Il mercato è pronto a rubare la scena dell'estate calcistica, dopo le ufficializzazioni dei nuovi tecnici nelle principali società di Serie A. Proprio la Juventus, nominato Maurizio Sarri come allenatore, è pronta a regalare al toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe trovare dei fedeli alleati in alcuni procuratori. L'anno scorso è stato il caso di Jorge Mendes, agente sportivo fra gli ...

Juventus : Dybala possibile contropartita tecnica per il ritorno di Pogba : Arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, per la dirigenza bianconera è tempo di pensare a mercato. Definiti alcuni acquisti (Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa), i bianconeri dovranno considerare delle cessioni importanti anche per motivi di Fair Play Finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio alcuni ...

Calciomercato Juventus - Manchester United pronto a raddoppiare l’ingaggio pur di tenere Pogba : Calciomercato Juventus – Secondo il tabloid britannico ‘Daily Mail‘, il Manchester United sarebbe pronto a raddoppiare l’ingaggio a Paul Pogba pur di trattenerlo in squadra. Il francese passerebbe dagli attuali 16,8 milioni a stagione a quella esorbitante di 29. Pogba è un elemento fondamentale per i Red Devils non solo in campo ma anche come immagine: dal suo arrivo in Inghilterra il Manchester United ha ...

La nuova Juventus di Sarri : si lavora per portare a Torino Pogba e Milinkovic Savic : La società di via Galileo Ferraris ha bisogno di portare a Torino una serie di calciatori per rafforzare la rosa. Obiettivo numero uno della società la conquista della Champions League l'anno venturo. La Juventus desidera alcuni calciatori di spessore, ma per molti l'impresa di riuscire a portarli a Torino sembra ardua. Da Federico Chiesa, diventato sempre più richiesto da parte di molte società di serie A, a Paul Pogba. Ma la prima cosa cui ...

Juventus - Pogba tornerebbe volentieri in bianconero : Ufficializzato il nuovo tecnico bianconero, Maurizio Sarri (dovrebbe firmare un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus), la Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco offensivo dell'ex Chelsea. In questi giorni di attesa dell'annuncio dell'ingaggio del nuovo allenatore, la dirigenza juventina ha continuato a lavorare su alcuni giocatori. In particolare, il direttore sportivo Fabio ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

Pogba Juventus - è addio allo United. Occasione per i bianconeri : Pogba Juventus – Il centrocampista del Manchester United ha spalancato le porte ad un suo addio in estate, con la Juve molto interessata ad un suo ritorno. Intervenuto a margine di un evento promozionale a Tokyo in Giappone, Paul Pogba, centrocampista francese, ha parlato del suo futuro e di un possibile addio al Manchester United: Leggi anche: Panchina Juventus, le ultime: “Guardiola più […] More

United - Pogba pronto a scioperare Sprint Juventus per il Polpo : Pogba annuncia che 'dopo 3 anni a Manchester" vuole "una nuova sfida". In Spagna si parla di un Polpo pronto a scioperare pur di lasciare i Red Devils. Mentre la Juventus... Segui su affaritaliani.it

Pogba fa sognare i tifosi della Juventus : “vado via dal Manchester United” : “Dopo tre stagioni al Manchester United e dopo quest’anno che è stato il mio migliore penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Sono le clamorose dichiarazioni del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in merito al suo futuro. “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte -ribadisce il 26enne francese a margine di un evento promozionale a Tokyo-. Bisognerà parlare, ...