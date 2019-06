ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019)a Cumiana, in, scoperta anche con l'aiuto dei droni. I carabinieri del Noe di Torino hanno sequestratodistoccati in capannoni della zona, perlopiù plastici. L'area dei capannoni copre circa 10mila metri quadrati. In corso gli accertamenti per individuare i responsabili dell'attivitàe la provenienza dei. (Lapresse) Redazione 

PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Scoperta discarica abusiva nel Torinese - Affaritaliani : Discarica abusiva in Piemonte, sequestrate tonnellate di rifiuti - LaPresse_news : Piemonte, discarica abusiva: sequestrate 6500 tonnellate di rifiuti -