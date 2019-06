Morgan | “Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza” Ma Signoretti replica | “I

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Lei è una grande insegnante di tossicodipendenza“, aveva dettoa Live-Non è la D’Urso riferendosi all’ex Asia. Un concetto che ribadisce nuovamente in puntata rispondendo a una domanda di Platinette che gli chiedeva di confermare le sue dichiarazioni: “Asiami hatossicodipendenza, non solo a me, penso a un’intera squadra di calcio. Mi ha illuso per nove anni, ha sempre detto che ero il suo punto di riferimento e io le credevo, invece erano tutte bugie”. FQ Magazine Vladimir Luxuria a Non è la D’Urso: “Mark Caltagirone è l’uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo” Interviene in studio Riccardo: “Tu ora stai male perché ti sfrattano ma le tue compagne sono state male ...

francescomorat2 : RT @Gazzettino: Morgan dalla D'Urso spara a zero su tutti: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Signoretti: «I soldi te li… - VincentBond007 : RT @HuffPostItalia: Morgan: 'Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza' - HuffPostItalia : Morgan: 'Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza' -