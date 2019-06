ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) C’è unadel 65% che il prodotto interno lordo nel2019a calare. A stimarlo è l’, nel Rapporto annuale presentato giovedì mattina. L’istituto ha presentato una nuova stima,cui “ladi contrazione del pil nelè relativamente elevata”. I primi tre mesi dell’anno si sono invece chiusi con un +0,1%, segnando l’uscita dalla recessione in cui l’Italia era entrata a fine 2018. Guardando al 2018 l’mette in evenienza come l’Italia abbia “proseguito il percorso di riequilibrio dei conti pubblici”, ma i progressi fatti “non sono stati sufficienti ad arrestare la dinamica del debito”, in salita. Tornando al pil, l’spiega come la stima delladi contrazione del Pil per “ilsia stata ottenuta con una procedura che ...

Noovyis : Un nuovo post (Istat: “C’è il 65% di probabilità che il pil nel secondo trimestre torni a calare”) è stato pubblica… - paoloigna1 : Istat: “C’è il 65% di probabilità che il pil nel secondo trimestre torni a calare” - Grober_news : 'C'è il 65% di probabilità che il pil nel secondo trimestre torni a calare' Anche l'#Istat fa parte della congiura… -